Премьер-министры Узбекистана и Кыргызстана обсудили вопросы сотрудничества

CentralAsia (UZ) - Глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров провел телефонный разговор с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Акылбек Жапаров поздравил Абдуллу Арипова с наступающим 2022 годом, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – мира и благополучия.

В ходе разговора стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.