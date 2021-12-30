Премьер-министры Узбекистана и Кыргызстана обсудили вопросы сотрудничества

- Узбекистан, политика
- 16:30, 30 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - Глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров провел телефонный разговор с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.
Акылбек Жапаров поздравил Абдуллу Арипова с наступающим 2022 годом, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – мира и благополучия.
В ходе разговора стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.