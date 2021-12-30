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Узбекистан с 2022 года введет рентный налог

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о поправках в налоговый кодекс страны, которые предусматривают с 1 января 2022 года снижение налогов за пользование недрами при добыче нефти, газа, золота и цветных металлов, а также введение нового налога на рентный доход для добывающих предприятий, документ обнародован 30 декабря.

В октябре Мирзиеев подписал указ, обязывающий правительство разработать проект закона о снижении с 1 января 2022 года ставок налога за пользование недрами. Закон был принят законодательной (нижней) палатой, одобрен сенатом в декабре и вступает в силу с 1 января 2022 года.

В соответствии с поправками, указанный налог по нефти и природному газу будет снижен с 20% и 30% соответственно — до 10%, золоту и меди с 10% до 7%, вольфраму — с 10,4% до 2,7%, урану — с 10% до 8%.

Для предприятий с государственной долей, добывающих эти ресурсы, а также в рамках соглашений о разделе продукции (СРП, если иной порядок не предусмотрен соглашениями и договорами, вступившими в силу до 1 сентября 2021 года) президент Узбекистана может устанавливать повышенные ставки налога за пользование недрами.

Узбекистан ожидает по итогам 2021 году удвоение добычи золота и серебра — до 300 тонн со 150 тонн в 2020 году. Основной объем золота в республике добывают ГП "Навоийский ГМК" (НГМК) и АО "Алмалыкский ГМК" (АГМК). Запасы золота в недрах открытых месторождений Узбекистана (С1+С2) оцениваются в 5,99 тысячи тонн.

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