Кремль назвал цель разговора Путина и Байдена

CentralAsia (CA) - Телефонные переговоры лидеров России Владимира Путина и США Джо Байдена нужны для достижения компромисса «с учетом принципиальных позиций», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

Накануне Белый дом объявил, что инициатором новых телефонных переговоров выступил российский президент, они состоятся поздно вечером 30 декабря.

«Любые переговоры ведутся с одной единственной целью — достичь компромисса с учетом принципиальных позиций», — сказал Песков.

По его словам, со времени предыдущего разговора двух лидеров произошли значительные изменения.

«Это очень сложные субстанции, те вопросы, которые на повестке дня. С момента прошлого разговора российская сторона сформулировала свою позицию», — уточнил представитель Кремля.

На вопрос, может ли случиться так, что назначенные на январь консультации после разговора президентов не состоятся, Песков ответил: «Не может».

Заявления Белого дома о том, что со стороны России не видно попыток снизить напряжение Песков прокомментировал словами о том, что Россия никогда не была первоисточником напряжения.

«Она (Россия) будет принимать те шаги и меры, которые необходимы для обеспечения безопасности», — уточнил пресс-секретарь Путина.