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Узбекистан экспортировал плодоовощной продукции на более $860 миллионов

CentralAsia (UZ) -  В январе-ноябре Узбекистан экспортировал 1392,6 тысячи тонн фруктов и овощей на сумму свыше 863,1 миллиона долларов США (темпы снижения по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составили 7,8 процента).

По данным Госкомстата РУз, основными странами, закупающими фрукты и овощи в Узбекистане, стали Россия, Казахстан, Кыргызстан и Китай. При этом наибольший объем в стоимостном выражении экспорта плодоовощной продукции приходился на Россию (31,5 процента от всего объема плодоовощной продукции), что превышает объем экспорта в КНР в 3,2 раза.

В целом за первые 11 месяцев этого года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 37 миллиардов 940,5 миллиона долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года больше на 4954,7 миллиона долларов, или на 15 процентов.

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