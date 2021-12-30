Президент России поздравил лидера Узбекистана с Новым годом

CentralAsia (UZ) - Президент России выразил надежду на продолжение плодотворного диалога в 2022 году, сообщает kremlin.ru.

В своем поздравлении глава России выразил надежду, что в наступающем 2022 году будут продолжены плодотворный диалог и тесная совместная работа по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов России и Узбекистана, идёт в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе», – сказал президент России.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что недавний визит Шавката Мирзиёева в Москву подтвердил прочность российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, позволил наметить новые перспективные совместные проекты и направления взаимодействия.