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В Узбекистане пункты вакцинации приостанавливают свою работу в праздничные дни

CentralAsia (UZ) -  Пункты вакцинации в Узбекистане приостанавливают свою работу до 5 января 2022 года, сообщает Telegram-канал Vaksinauz.

«Это связано с тем, что из-за частых застолий люди могут пренебрегать диетой и употреблять алкоголь, что противоречит условиям вакцинации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае необходимости вакцину можно будет получить в дежурных поликлиниках.

По данным Минздрава РУз, на сегодняшний день показатель вакцинации первой дозой составляет 87,7% от запланированного, а показатель вакцинации всеми дозами - 62,6%.

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