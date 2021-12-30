В Узбекистане пункты вакцинации приостанавливают свою работу в праздничные дни

CentralAsia (UZ) - Пункты вакцинации в Узбекистане приостанавливают свою работу до 5 января 2022 года, сообщает Telegram-канал Vaksinauz.

«Это связано с тем, что из-за частых застолий люди могут пренебрегать диетой и употреблять алкоголь, что противоречит условиям вакцинации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае необходимости вакцину можно будет получить в дежурных поликлиниках.

По данным Минздрава РУз, на сегодняшний день показатель вакцинации первой дозой составляет 87,7% от запланированного, а показатель вакцинации всеми дозами - 62,6%.