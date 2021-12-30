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В Казахстане c 5 января введут ограничения из-за «омикрон»-штамма

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане c 5 января введут ограничения из-за «омикрон-штамма» коронавируса. Об этом сообщили в Межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19, передает Zakon.kz.

Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заключительное в этом году заседание МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

В ходе заседания было отмечено, что эпидситуация в стране стабильная, но «омикрон-штамм» за месяц выявлен уже в 110 странах мира. По данным ВОЗ, скорость его передачи в пять раз выше, чем варианта «дельта».

Поэтому было одобрено предложение Минздрава по принятию дополнительных мер. В частности, уже с 5 января разрешить вход в ТРЦ, торговые дома и караоке только лицам, имеющим «зеленый» статус.

Как отметили в МВК, в случае выявления «омикрон-штамма» на территории Казахстана и ухудшения эпидситуации такие же меры будут приняты и в отношении банков, отделений Казпочты, ЦОНов, спортивно-оздоровительных центров, СПА, бассейнов и т.д.

При развитии пессимистичного сценария межведомственной комиссией поручено МЦРИАП и НПП «Атамекен» совместно с АО «Казпочта» и банками второго уровня, заинтересованными государственными органами проработать механизмы обслуживания лиц, не имеющих «зеленый» статус, в том числе посредством онлайн-обслуживания или надомного обслуживания.

Ералы Тугжанов отметил, что прогноз эпидемиологической ситуации напрямую будет зависеть от охвата населения вакцинацией и ревакцинацией.

Согласно статистике, по уровню охвата ревакцинацией следующие регионы отстают по показателям: город Нур-Султан (17,2%), Алматы (28,7%), Шымкент (22,9%), Алматинская (29,2%), Атырауская (23,9%), Мангистауская (31,1%) и Туркестанская (24,8%) области находятся ниже среднереспубликанского значения в 34,1%.

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