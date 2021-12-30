В Узбекистане от коронавируса вакцинировано 437 443 ребенка

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 29 декабря в Узбекистане дети в возрасте от 12 до 18 лет были добровольно вакцинированы 617 133 дозами вакцины Pfizer.

Из этого: на первом этапе вакцинировано 437 443 ребенка, на втором - 179 690.

Наиболее высокий процесс вакцинации детей от коронавируса зарегистрирован в Ферганской (127 194 дозы), Самаркандской (102 732 дозы), Андижанской (71 512 дозах) областях, сообщило Министерство здравоохранения РУз.

Вакцинация детей в Узбекистане в возрасте от 12 до 18 лет препаратом Pfizer началась в апреле текущего года. Вакцинация проводится с согласия родителей детей.