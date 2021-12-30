экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане от коронавируса вакцинировано 437 443 ребенка

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 29 декабря в Узбекистане дети в возрасте от 12 до 18 лет были добровольно вакцинированы 617 133 дозами вакцины Pfizer.

Из этого: на первом этапе вакцинировано 437 443 ребенка, на втором - 179 690.

Наиболее высокий процесс вакцинации детей от коронавируса зарегистрирован в Ферганской (127 194 дозы), Самаркандской (102 732 дозы), Андижанской (71 512 дозах) областях, сообщило Министерство здравоохранения РУз.

Вакцинация детей в Узбекистане в возрасте от 12 до 18 лет препаратом Pfizer началась в апреле текущего года. Вакцинация проводится с согласия родителей детей.

Новости по теме:

print
  • Канада намерена открыть визовый центр в Узбекистане
  • В Казахстане c 5 января введут ограничения из-за «омикрон»-штамма
  • Ассоциация крав-мага Монголии станет официальным членом Международной организации крав-мага


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com