В Узбекистане рост ВВП составил 7 процентов

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 30 декабря под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам обеспечения устойчивой работы отраслей экономики и коммунальной сферы в следующем году.

Отмечалось, что несмотря на сложности и вызовы уходящего года, удалось достичь позитивной динамики в экономике. По словам главы государства, в нынешнем году рост валового внутреннего продукта составил 7 процентов, промышленности – 9,5 процента, объема услуг – 9,5 процентов, строительства – 6 процентов, сельского хозяйства – 4 процента. Уровень инфляции зафиксирован ниже 10 процентов.

Объем экспорта составил 16,5 миллиарда долларов и вырос почти на 1,3 миллиарда долларов по сравнению с прошлым годом. Было запущено 318 крупных и 14 тысяч региональных проектов на общую 12,4 миллиарда долларов. Улучшились условия жизни и быта социально уязвимого населения.

На совещании обозначена цель обеспечить рост ВВП и промышленности более чем на 7 процентов, увеличение объема услуг на 30 процентов.

Глава государства указал на необходимость уже с самого начала нового года наладить системную работу всех отраслей и регионов, создать прочную основу для достижения указанных целей.

Поставлены задачи по организации стабильных поставок на рынки основных видов сельскохозяйственной продукции в зимние месяцы для обеспечения изобилия на столе населения.

Подчеркнута важность устойчивой работы систем электро-, газо-, теплового снабжения, коммунального хозяйства, здравоохранения и пожарной безопасности.

Даны также указания по координации деятельности сфер медицинской помощи, общественной, пожарной и дорожной безопасности.