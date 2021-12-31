Падение Советского Союза: путь Монголии к демократической революции

CentralAsia (MNG) - Это 10 декабря 1989 года. Монгольская группа поет «Звук колокола» на площади Сухэ-Батора, символически пробуждая монгольское население и приветствуя демократию.

Примерно в это время Советский Союз находится на грани распада. Хотя Монголия никогда не была советской республикой, установившиеся десятилетиями прочные отношения, плановая экономика и значительная финансовая помощь резко изменились, и Улан-Батор вынужден искать собственные демократические пути развития, роста и процветания.

Распад Советского Союза действительно был сферой политических, экономических и социальных преобразований Монголии. Руководство Монголии тоже должно было измениться. На протяжении многих десятилетий монгольские интеллектуалы воспитывались в марксистско-ленинской идеологии и политике. Между 1970 и 1980-ми годами студенты, которые впоследствии стали лидерами Монголии, обучались за границей в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске и Улан-Удэ. Идеологическая и практическая трансформация должна была начаться сверху.

Столкнувшись с ростом народных протестов и голодовок, лидеры Монгольской народно-революционной партии (МНРП) отказались от применения силы и были открыты для диалога и переговоров. В интервью последний лидер социалистической Монголии Ж.Батмөнх заявил, что «демонстрации и протесты были для нас чем-то новым. Я дал им инструкции, что они не должны применять силу ни при каких обстоятельствах. Никакая сила не должна применяться. Нет необходимости использовать полицию или военных. Организаторы этих движений и демонстраций должны нести ответственность за общественный порядок. На самом деле эти демонстранты, участники и протестующие — наши дети».

Отставка правительства Ж.Батмөнха положила конец однопартийному правлению в Монголии. Появление Социал-демократической партии Монголии и Монгольской национально-демократической партии, вместе образующих Коалицию Демократического союза, открыло Монголию в новую эру полупарламентской системы. Первое политическое изменение в Монголии произошло на президентских выборах 1993 года. Первый демократически избранный президент Монголии Очирбат Пунсалмаа написал в своих мемуарах «Небесное время», что в выпуске французской газеты Le Monde от 10 июня было сказано: «Очирбат драматически победил своего оппонента, выдвинутого Коммунистической партией».

Следует подчеркнуть своеобразие монгольского революционного процесса. Ничто не предопределило для страны такое развитие событий в то время, когда Советский Союз еще не распался, а вскоре после того, как Китай, несколькими месяцами ранее, подавил восстание своей молодежи на площади Тяньаньмэнь.

Относительная легкость революции была результатом сближения реформаторов демократического движения и сторонников доминирующей партии. В то время многие соглашались, что изменения должны быть глубокими, чтобы вывести страну из депрессивного состояния 80-х годов, десятилетия застоя. Прежде всего, многие видели в развитии событий историческую возможность порвать с советской опекой и восстановить полную независимость и суверенитет. Таким образом, события зимы 1989–1990 годов стали национальной революцией. Это позволило Монголии полностью утвердить свою независимость и суверенитет.

Чтобы выполнить обещания революции, монголы постепенно создали свою собственную политическую и экономическую систему. Демократизация Монголии потребовала принятия новой конституции, изобилующей законодательной и исполнительной ветвями власти, чтобы поддержать формирующуюся экономическую политику страны, направленную вовне.

После принятия новой конституции — после двух лет дебатов — монгольские избиратели согласились с тем, что власть должна быть распределена между тремя ветвями государства: спикером парламента, премьер-министром и президентом. Изначально задумывавшийся как полупрезидентская система, политический режим Монголии постепенно превратился в полноценный парламентский режим после двух конституционных поправок, принятых в 2000 и 2019 годах. Выбор парламентской системы был представлен в то время как инструмент ограничения иностранного влияния на процесс принятия решений в Монголии.

Распад Советского Союза затруднил экономику Монголии, иностранные инвестиции и совместные проекты в целом. Резкое изменение привело к внезапной приватизации, либерализации цен и продаже всего скота. Кроме того, Монголия уже столкнулась с большой суммой внешнего долга перед Советским Союзом.

Бывший премьер-министр П. Жасрай писал: «Учитывая исторические поворотные моменты Монголии, Монголия стала членом СЭВ [с 1960-х по 1990-е годы]. Поскольку Монголия была одним из самых слабых членов экономической группы — чтобы сотрудничать с другими экономически, — она стремилась привлечь иностранные инвестиции путем получения грантов, льготных кредитов и создания совместных предприятий. Хотя строительный проект не был незначительным, в конце концов, размер внешнего долга сильно увеличился».

Чтобы Монголия могла омолодить свою экономику в соответствии с капиталистической школой мысли, политики отказались от плановой экономики. Более того, чтобы продвигать новую эру экономического роста, власти Монголии выбрали радикальный переходный процесс, основанный на «теории шока».

Постепенный переход трудно было предвидеть из-за структурной зависимости от советской экономики и Совета СССР по экономической взаимопомощи (СЭВ). Переход привел к жестокому экономическому кризису.

ВВП Монголии достиг уровня 1989 года только в 2003 году, а объем внешней торговли вернулся к уровню 1989 года в 2004 году. Безработица и гиперинфляция создали социальные трудности, кульминацией которых стало введение продовольственных талонов в начале 1990-х годов. Из-за серьезности кризиса годы после 1990 года считаются «потерянным десятилетием» для Монголии. Лица, принимающие решения, должны были использовать сравнительные преимущества Монголии, в основном ее природные ресурсы, уголь и медь.

Более того, в конце эры Батмөнха большинство стран СЭВ столкнулось с аналогичными экономическими проблемами. Это также означало конкуренцию за финансовые и экономические ресурсы. Монголия стремилась укрепить свои уже установленные дипломатические отношения, уделяя основное внимание экономическим вопросам и изыскивая донорскую помощь за пределами России и Китая. Монголия рассматривала четыре экономики «азиатского тигра» — Южную Корею, Сингапур, Гонконг и Тайвань — как примеры успешных моделей развития.

Бывший премьер-министр Жасрай Пунцаг написал в своих мемуарах: «Если вы скажете, что Батмөнх понял это только в 1989 году, это будет большим заблуждением. Еще в 1985 году во внешней политике Монголии появилось новое направление. В эти годы мы инициировали укрепление отношений Монголии с Японией, Китаем и установление двусторонних отношений с Южной Кореей. Мы нацелены на укрепление экономики и торговли, науки и технологий, а также развитие в гуманитарном секторе».

Распад Советского Союза и внезапная демократическая революция лишили Монголию гарантий безопасности, предоставленных ей Советским Союзом, и вынудили ее обеспечить свою независимость и защиту своего суверенитета. Эта ситуация побудила власти формализовать новаторский и оригинальный стратегический ответ, который играет на демократической специфике, на которую претендует Монголия. Этот стратегический подход основан на трех приоритетах. В первую очередь, дипломатические усилия Монголии направлены на развитие дружественных отношений с двумя ее географическими соседями, Россией и Китаем.

Затем монгольская дипломатия сосредоточилась на развитии и укреплении привилегированных отношений с демократическими и развитыми странами, ее «третьими соседями». В этом стремлении Монголия успешно установила стратегическое партнерство с Россией и Китаем, а также со странами-третьими соседями по всему миру в дополнение к своим международным операциям по поддержанию мира.

Поскольку Монголия недавно отметила 110-ю годовщину установления монгольской дипломатии, страна продвигается вперед с твердой внешней политикой, которая вовлекает страну как в региональные, так и в глобальные дела.

Распад Советского Союза изменил Монголию, но мирная демократическая революция в Монголии остается краеугольным камнем многостороннего внешнеполитического подхода Монголии, обеспечивающего национальные интересы Монголии.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

гостевой автор: Антуан Мэр — исследователь в Fondation pour la Recherche Stratégique. Он является автором La Mongolie Contemporaine.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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