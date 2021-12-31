Премьер-министр Монголии примет участие в зимних играх 2022 года в Пекине

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай заявил, что в феврале примет участие в соответствующих мероприятиях зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщают местные СМИ.

Выступая в четверг на заседании Великого государственного хурала Монголии, премьер-министр сказал, что спорт не следует политизировать.

Монголия уверена, что Китай примет предстоящие Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2022 года в Пекине на высшем уровне, заявил монгольский чиновник. «Нет никаких сомнений в том, что Китай примет Зимние Олимпийские игры 2022 года и Паралимпийские игры на высшем уровне. Наша национальная сборная делает все возможное, чтобы добиться успеха на этих Олимпийских играх», - сказал Эрдэнэсайхан Билэгт, руководитель Департамента реализации политики национальных команд. «Мы все рассматриваем эту Олимпиаду в соседней стране как прекрасную возможность», - сказал Эрдэнэсайхан Билэгт, подчеркнув, что политизация спортивных мероприятий неверна. «Монголия стремится участвовать в этих зимних Олимпийских играх с как можно более широким кругом участников. Наши фигуристы и биатлонисты тренируются за границей и участвуют в соревнованиях, чтобы получить право на участие в Зимних Олимпийских играх», - сказал он.

Кроме того, Монголия уделяет больше внимания развитию зимних видов спорта, строя закрытые ледовые арены и предоставляя спортсменам возможность тренироваться за границей.

Зимние Олимпийские игры 2022 (2022 年冬季奥运会, официальное название XXIV Зимние Олимпийские игры) — 24-е по счёту зимние Олимпийские игры.

Пекин был избран принимающим городом в июле 2015 г. на 128-й сессии МОК в Куала-Лумпуре. Зимние Олимпийские игры 2022 года станут первыми зимними Олимпийскими играми в Китае, последними из трех Олимпийских игр подряд, которые будут проводиться в Восточной Азии (после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, Южная Корея, и летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, Япония), а также вторые Олимпийские игры в целом, которые пройдут в Китае, после летних Олимпийских игр 2008 года также в Пекине. Впервые зимние Олимпийские игры будут проходить в городе, в котором ранее проходили летние Олимпийские игры; Будут использоваться четыре существующих крытых объекта, которые были первоначально построены для Игр 2008 года, а также Пекинский национальный стадион (на котором будут проходить церемонии открытия и закрытия).

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