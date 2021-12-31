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Узбекистан и Афганистан обсудили строительство линии электропередачи «Сурхан — Пули-Хумри»

CentralAsia (UZ) -  Национальные электрические сети Узбекистана (НЭС) и Национальная электроэнергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) приступили к переговорам о возобновлении строительства высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) «Сурхан — Пули-Хумри» для увеличения поставок электроэнергии из Узбекистана в Афганистан, сообщила пресс-служба НЭС.

В Ташкенте 25−30 декабря побывала с визитом делегация руководства DABS и представителей временного правительства Афганистана. Целью визита стало проведение переговоров по реализации инвестиционного проекта «Строительство линии электропередачи 500 кВ „Сурхан — Пули-Хумри“ в Афганистане».

В НЭС отметили, что в рамках проекта за счёт собственных средств компании завершено строительство ЛЭП протяжённостью 45 км от подстанции 500 кВ «Сурхан» до узбекско-афганской границы.

«Строительство и монтаж 201-километрового участка проекта планируется в Афганистане. Основная цель — увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан и создать технические условия для подключения афганской энергосистемы к Узбекистану и Центральной Азии», — отметили в пресс-службе.

В октябре 2020 года Азиатский банк развития выделил прежним властям Афганистана 110 млн долларов на строительство ЛЭП «Сурхан — Пули-Хумри». Основная часть средств АБР должна была быть направлена на строительные работы, которые осуществят узбекские подрядные организации. Однако строительство на афганском участке так и не началось из-за нестабильной обстановки в зоне маршрута.

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