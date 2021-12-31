В Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Байденом

CentralAsia (CA) - Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена носил конкретный и содержательный характер, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Телефонный разговор глав государств состоялся поздно вечером в четверг по московскому времени и продлился 50 минут.

«Мы в принципе довольны состоявшимся контактом, состоявшимися сегодня переговорами, потому что они носили откровенный содержательный конкретный характер. И я бы мог сказать, что в целом направленность его, этого разговора, была вполне конструктивной", - сказал он журналистам.

Ушаков отметил, что со стороны США было продемонстрировано желание понять логику и суть российских озабоченностей, которые были изложены в переданных Москвой Вашингтону двух документах.

Путин и Байден, по его словам, хорошо подготовились к разговору и договорились продолжить диалог после Нового года. Ушаков подчеркнул, что «это не был чисто предновогодний разговор, святочные посиделки». «Ровно за сутки до Нового года имело место по-настоящему важное политическое действо», — отметил он.

Байден в разговоре с Путиным упомянул о возможных «масштабных санкциях», президент России в ответ на это сказал, что это было бы крупной ошибкой, которая может привести к полному разрыву отношений, рассказал Ушаков.

Российский лидер, по словам его помощника, добавил, что такие санкции приведут к самым серьезным последствиям, и Москва надеется, что этого не будет.

Путин также сообщил Байдену, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности. «Наш президент (Путин) особо подчеркивал, что мы в данной ситуации достаточно сложной будем вести себя так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ», - сказал Ушаков. По его словам, Путин пытался всячески донести эту ключевую мысль до американского президента.

Российский лидер в ходе разговора с американским коллегой подробно изложил основные принципы, заложенные в переданных США и НАТО документах по гарантиям стратегической безопасности, сообщил Ушаков.

«(Путин) подчеркнул, что для нас важны, конечно, переговоры по этим упомянутым трем трекам (двусторонние переговоры в Женеве, в Брюсселе по линии России и НАТО и в Вене по линии ОБСЕ), но главное, нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России», - сказал помощник президента.

«Естественно, переговорный процесс означает то, что мы будем учитывать какие-то соображения американской стороны или вообще наших партнеров среди западных стран. Но нам главное не компромисс, а нам главное обеспечить себе гарантии безопасности, в которых мы остро нуждаемся. Вот смысл нашей позиции. Мы этого будем добиваться», - добавил он.

Переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем трекам - в Женеве (Россия-США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО), рассказал Ушаков.

«Путин сказал, что мы придаем очень важное значение переговорам, но они не должны перерасти в болтовню. Мы ждем не сам договорный процесс, а конкретные результаты», - отметил помощник президента.

Говоря о том, ставила ли Москва какие-то сроки Вашингтону, Ушаков сказал: «Посмотрим, как пойдут переговоры - день-два, три раунда. Дальше будем делать выводы».

Процесс женевских переговоров России и США пройдет под личным контролем и наблюдением Путина и Байдена, сообщил также Ушаков. «На этот счет условились поддерживать телефонный контакт как сами президенты, так и они поручат поддерживать контакты соответствующим помощникам двух администраций», - добавил он.

Успех переговоров по гарантиям безопасности приведет к нормализации двусторонних отношений России и США, выразил уверенность помощник президента.