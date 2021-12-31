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Из Нью-Йорка депортирован находившийся в розыске гражданин Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Гражданин Узбекистана торговал своими согражданами и был задержан в США. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РУз.

«Гражданин Узбекистана, который подозревается в торговле людьми и переправлял их в рабство в США задержан в соединенных штатах благодаря Интерполу. Мужчину задержали в Нью-Йорке»,— говорится в сообщении.

Задержанный мужчина уже передан в правоохранительные органы Узбекистана, где предстанет перед судом. Какое количество людей он вывез в рабство не сообщается.

Он был арестован при пересечении пограничного пункта в Нью-Йорке. Его разыскивали правоохранительные органы страны через Интерпол.

В результате переговоров и совместных усилий Интерпола в Узбекистане и МВД Самаркандской области разыскиваемый был задержан и передан Республике Узбекистан, и теперь ему предстоит ответить за свои действия в суде, передало Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Узбекистан

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