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Ученый сообщил о влиянии шампанского на выработку антител у привитых от COVID

CentralAsia (CA) -  Один или два бокала шампанского в новогоднюю ночь не повлияют существенно на выработку антител к коронавирусу у тех, кто незадолго вакцинировался от ковида. Однако злоупотреблять алкоголем не стоит, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Полностью в новогоднюю ночь не обязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала антителам, не помешают», - рассказал он.

При этом ученый отметил, что злоупотребление алкогольными напитками в целом пагубно влияет на организм. «Злоупотребление алкоголем влияет на иммунную систему отрицательно, угнетает работу иммунных клеток и сужает сосуды. У людей, которые склонны к гипертонии, это еще один дополнительный фактор риска инсультов и инфарктов. В целом алкоголь ослабляет иммунитет и впоследствии повышает подверженность заражению коронавирусом», - заключил он.

В прошлом году Гинцбург тоже не запрещал пить алкоголь при вакцинации, однако он подчеркивал, что нужно ограничить употребление спиртного для формирования организмом иммунного ответа.

В ноябре текущего года медицинский директор Лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов рассказывал РБК, что следует отказаться от алкоголя за несколько дней до вакцинации, а также в течение трех-пяти дней после.

«Алкоголь оказывает иммуносупрессивное действие на организм, то есть подавляет иммунитет и может вызывать другие побочные эффекты, обусловленные интоксикацией и аллергическими реакциями. Все это в конечном итоге может негативно отразиться на формировании иммунного ответа и ухудшить самочувствие после прививки», — говорил он.

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