CentralAsia (UZ) - Правительственные делегации Узбекистана и Казахстана провели рабочую встречу в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба премьер-министра РУз.

Делегации сторон возглавили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Участники встречи отметили, что 2021 год был насыщен значимыми мероприятиями, укрепившими двухстороннее сотрудничество.

Знаковым событием года стал государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 5-6 декабря в Казахстан. По его итогам были подписаны Декларация о союзнических отношениях между двумя странами и ряд других важных документов.

В этой связи подчеркнуто, что поставленные перед правительствами задачи будут обязательно и в полном объеме выполнены.

В ходе встречи детально обсуждены состояние и перспективы торгово-экономического взаимодействия. Рассмотрен ход реализации совместных проектов в области промышленности, транспорта, цифровизации, энергетики и водных ресурсов. Особое внимание уделено дальнейшему укреплению партнерства в сфере образования, здравоохранения, а также расширению культурно-гуманитарного сотрудничества.