17-летняя шахматистка впервые в истории Казахстана выиграла чемпионат мира среди взрослых

CentralAsia (KZ) - 17-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу, сообщает Vesti.kz.

Это первое в истории Казахстана золото на чемпионатах мира по шахматам среди взрослых. Также Бибисара Асаубаева стала самой молодой в истории мировых шахмат чемпионкой мира. Мировое первенство проходит в Варшаве (Польша).

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С самого начала турнира казахстанка стала недосягаемой для соперниц и выиграла соревнования за один тур до окончания.

Также 28 декабря Асаубаева заняла второе место по быстрым (рапид) шахматам: в решающих партиях Бибисара обыграла опытную грузинскую шахматистку Нану Дзагнидзе, свою соотечественницу Асель Серикбай и сыграла вничью с международным гроссмейстером россиянкой Александрой Костенюк.

Второе место в итоговой таблице по блицу заняла россиянка Александра Костенюк, которая два дня назад стала чемпионкой мира по рапиду, другая представительница России Валентина Гунина расположилась на третьем месте.

Ранее казахстанская спортсменка становилась чемпионкой мира среди девочек по классическим шахматам до 8, 10, 12 и 14 лет, чемпионкой мира среди школьников до 7, 9 лет.

Отмечается, что чемпионат мира по рапиду и блицу - одно из самых ожидаемых событий в шахматном календаре для большинства любителей шахмат. В масштабном мероприятии приняли участие около 200 спортсменов из 50 стран - чемпионов и вице-чемпионов мира, действующих национальных чемпионов и самых рейтинговых шахматистов мира.

Общий призовой фонд чемпионата мира по рапиду и блицу составил 1 млн долларов США.

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