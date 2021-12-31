Врач предупредила о раке легких и ЖКТ у переболевших COVID-19

CentralAsia (CA) - У переболевших коронавирусом людей может развиться онкологическое заболевание в легких и желудочно-кишечном тракте. Об этом URA.RU сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

«У людей, перенесших COVID-19 с поражением легочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией легочной ткани, желудочно-кишечного тракта», — сказала Соломатина.

По ее словам, воспаление из-за коронавируса может стать начальным этапом для развития онкологических заболеваний.

«COVID стал отправной точкой для возникновения тех или иных заболеваний. Там, где у человека проблемы, но их было не видно. А коронавирусная инфекция — это же воспалительный процесс, и онкология — это воспалительный процесс, то есть источником возникновения онкологии, пусковым механизмом, является воспаление, вызванное COVID-19», — заключила Соломатина.

В мае прошлого года заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ № 62 Илья Черниковский заявил, что из-за эпидемии коронавируса к осени может возрасти число тяжелых онкологических больных. Он объяснял, что это может произойти, так как все обследования были приостановлены, а значит снизилось и выявление онкологии на ранней стадии.

«Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями», — сказал тогда врач.