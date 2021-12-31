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В Узбекистане полную вакцинацию от COVID-19 прошло более 63% населения

CentralAsia (UZ) -  В последний день вакцинации в 2021 году всего в Узбекистане было использовано более 39,2 миллиона доз вакцины от коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения РУз.

30 декабря по стране была введена 167 131 доза вакцины от COVID-19. Из них: на первом этапе вакцинировано 25 001 человек, на втором - 88 000 человек, на третьем- 54 130.

На сегодняшний день в стране использовано 39 203 933 дозы вакцины. Из них: на первом этапе вакцинировано 18 838 626 человек, на втором - 13 507 790, на третьем - 6 857 517.

Показатель вакцинации первой дозой составляет 87,8% от запланированного количества, а показатель полной вакцинации - 63,1%.

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