Лидер Узбекистана поздравил президента и народ Кыргызстана с Новым годом 

CentralAsia (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом.

«Мы очень рады, что наши дружеские отношения, основанные на общих ценностях и единых традициях, многовековых братских узах и принципах добрососедства, в последние годы активно развиваются по всем приоритетным направлениям.

Хочу отметить, что ряд политических и парламентских реформ, проведенных в Кыргызстане в 2021 году под Вашим руководством, стали важными практическими шагами в обеспечении развития Вашей страны.

Я твердо верю, что состоявшиеся во время Вашего государственного визита в Узбекистан в марте этого года переговоры с Вами вывели двусторонние отношения стратегического партнерства на абсолютно новый уровень», — говорится в поздравительной телеграмме.

Шавкат Мирзиёев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, семейного счастья и огромных успехов в ответственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана — мира, благополучия и развития.