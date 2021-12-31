Правительство Узбекистана разработало проект развития страны на 2022-2026 годы

CentralAsia (UZ) - Правительство разработало законопроект новой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы. Об этом сообщают местные СМИ.

Проект нацелен на утверждении стратегии, состава Национальной комиссии по её реализации и «дорожной карты».

Планируется увеличение базовой суммы для расчета пенсии с 10 до 12 раз. Также в законопроекте фигурирует внедрение порядка оказания бесплатной юридической помощи социально незащищенным гражданам за счет государства по гражданским и административным делам.

Предлагается увеличить на шесть лет 3-летний период, исчисляемый путем прибавления к трудовому стажу времени нахождения в отпуске по уходу за ребенком при исчислении пенсии. Новая стратегия предусматривает прибавление к трудовому стажу при назначении пенсии периода до 18 лет детям-инвалидам.

Учащихся 1-4 классов в Каракалпакстане и Хорезмской области обеспечат бесплатным питанием за счет средств государственного бюджета.

Запланировала ликвидация монополий по более чем 25 видам деятельности за счет отмены исключительных прав и приватизации компаний с государственным участием с целью сокращения государственного участия в экономике и широкого доступа к частному сектору.

Предусматривается освобождение от уплаты подоходного налога до 3 млн сумов с родителей, направляющих детей в негосударственные дошкольные образовательные организации и школы, и другие.

В настоящее время проект указа размещен на портале обсуждения проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.