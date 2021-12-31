экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Посол США и его супруга поздравили жителей Монголии с Новым Годом. Видео

CentralAsia (MNG) -  Видео поздравление Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Монголии г-на Майкла Клечечски с Новым годом.

«С Новым годом от посольства США в Улан-Баторе! Нашим гордым выпускникам, любящему сообществу, надежным партнерам и народу Монголии мы желаем вам здорового, счастливого и процветающего 2022 года!»

«Мы хотели бы выразить свои сердечные поздравления народу Монголии по случаю Нового года. Мы желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, процветания, и счастья. С новым годом! Шинэ оны мэнд хүргэе!

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Байденом
  • Заместитель генсека ООН направила поздравительное послание к 110-летию создания МИД Монголии
  • Кремль назвал цель разговора Путина и Байдена


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com