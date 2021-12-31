Посол США и его супруга поздравили жителей Монголии с Новым Годом. Видео

CentralAsia (MNG) - Видео поздравление Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Монголии г-на Майкла Клечечски с Новым годом.

«С Новым годом от посольства США в Улан-Баторе! Нашим гордым выпускникам, любящему сообществу, надежным партнерам и народу Монголии мы желаем вам здорового, счастливого и процветающего 2022 года!»

«Мы хотели бы выразить свои сердечные поздравления народу Монголии по случаю Нового года. Мы желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, процветания, и счастья. С новым годом! Шинэ оны мэнд хүргэе!

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