CentralAsia (UZ) - ВОЗ может одобрить узбекско-китайскую вакцину ZF-UZ-VAC2001. Одобрение вакцины позволит узбекистанцам, привитым узбекско-китайской вакциной, свободно посещать европейские страны, США и многие другие государства, передает uznews.uz .

Как сообщила заместитель министра инновационного развития, директор Центра передовых технологий при Мининноваций РУз Шахло Турдикулова, Всемирная организация здравоохранения может одобрить вакцину ZF-UZ-VAC2001 в январе–феврале 2022 года, сейчас готовятся документы для подачи в организацию.

Директор НИИ вирусологии и главный инфекционист Минздрава РУз Эркин Мусабаев, в свою очередь, отметил, что все предыдущие вакцины были разработаны первоначального «уханьского» штамма, а ZF-UZ-VAC2001 испытывали на штамме «дельта» и в этом преимущество узбекско-китайской вакцины.

Ранее китайская компания Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical обнародовала результаты небольшого исследования по своей вакцине от коронавируса (ZF-UZ-VAC2001). Данный препарат способен вызывать выработку антител против «омикрона», хотя реакция слабее, чем против исходного варианта вируса.