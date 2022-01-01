Новогоднее обращение президента Монголии. «Пусть процветает Монголия под властью Вечного Синего Неба!»

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа 31 декабря обратился ко гражданам страны с традиционным поздравлением с наступающим Новым годом.

Хурэлсух отметил, что в уходящем году мы столкнулись с колоссальными вызовами, но при этом научились жить в жестких условиях, решать сложные задачи.

«Дорогие люди нашей страны,

Дорогие кровные братья и сестры!

В уходящем году мы отметили 2230-летие образования Государства Монголии, 815-летие основания Великого Монгольского государства, 110-летие восстановления национальной свободы и независимости, 100-летие Народной революции, 60-летие присоединения Монголии к ООН и 40-летие полета гражданина Монголии в космос.

В уходящем 2021 году наши семьи, которые являются столпами государства, прибавили более 66 000 детей, а мы, монголы, достигли 3,4 миллиона.

Благодаря упорному труду наших пастухов и фермеров количество скота достигло 68 миллионов, и это был замечательный год с беспрецедентным урожай за последние 30 лет.

Экономика сократилась на 4,5 процента в 2020 году из-за пандемии, но благодаря совместным усилиям правительства и частного сектора она выросла на 3,6 процента за первые девять месяцев этого года, сохранив более 300 000 рабочих мест. Приятно отметить в этот день, что упорный труд и усилия наших предпринимателей и создателей богатства сыграли значительную роль в экономическом росте.

Также в уходящем 2021 году наши спортсмены и школьники участвовали в международных спортивных, интеллектуальных соревнованиях, континентах и ​​мировых соревнованиях и радовали наших людей своими выдающимися достижениями. Они выиграли золотые, серебряные и бронзовые медали на 32-х летних Олимпийских играх и 16-й Паралимпийских играх в Токио.

Будущие Монголии — наши дети завоевали больше всего медалей в истории Международной олимпиады, также известной как интеллектуальная олимпиада, занимая 11-е место из 107 стран мира.

Впервые в истории Монголии женщина стала чемпионкой мира по тяжелой атлетике, и это гордое событие продемонстрировало удивительные способности монгольских женщин во всем мире.

Хотя в прошлом 2021 году произошло много хороших событий, человечество по-прежнему сталкивается со многими проблемами во всем мире.

Мы, граждане Монголии, правительство и субъекты хозяйствования, мобилизовали все наши возможности и условия, чтобы преодолеть этот трудный период с минимальным ущербом, защитить жизнь и здоровье наших людей и возродить экономику страны. В будущем нам необходимо работать вместе, чтобы преодолеть тяжелые времена пандемии и осуществить серьезные изменения для обеспечения экономической безопасности нашей страны.

2022 год станет годом обновления для нас, монголов, закрепления наших достижений, исправления наших недостатков, роста нашей экономики и укрепления свободы и справедливости.

В 2022 году будет отмечаться 860-летие со дня рождения нашено Великого Богд Чингисхана.

Мы, монголы, должны объединить нашу нацию, основать нашу Великую Монголию, прославить неоценимые усилия Чингисхана, оставившего след в монгольской нации в мире, и распространить его идеи, историю и верования как национальные ценности и гордость.

Хурэлсух Ухнаа поздравил всех монголов, кто работает в эту праздничную ночь, среди них — миротворцы Монголии, военнослужащие, пограничники и медики.

В своем новогоднем обращении глава государства отметил, что новогодняя ночь наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием каждого проявить лучшие качества.

«Пусть наступающий Новый год станет годом мира и счастья для каждого гражданина, годом процветания для всей страны.

Еще раз поздравляю наш народ с Новым годом и желаю всего наилучшего семье, детям и близким!

Мөнх Хөх Тэнгэрийн хүчин дор Монгол Улс мандан бадрах болтугай – Пусть процветает Монголия под властью Вечного Синего Неба!»

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