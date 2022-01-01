Монгольская компания Sankou Tech Mongolia производит механические детали автомобилей для экспорта в Японию

CentralAsia (MNG) - Интервью директора ООО Sankou Tech Mongolia Цэндээхуу Чимэдцэрэн. В настоящее время компания производит механические детали для автомобилей в Монголии и экспортирует их в Японию. Посол Японии взял интервью у монгольского бизнесмена.

Проработав в качестве технического стажера в компании Sankou Seiki, базирующейся в Сайтаме, Япония, в течение трех лет с 2001 года, Цэндээхуу основал дочернюю компанию компании, Sankou Tech Mongolia, в феврале 2005 года. Стажировки, он 15 лет успешно руководит компанией, производящей высококачественные автозапчасти в Монголии. В настоящее время «Sankou Tech Mongolia» производит 248 типов механических деталей с 46 сотрудниками и 15 видами машин и оборудования, все из которых экспортируются в Японию.

«Наша цель — поставлять 50 процентов механических деталей, используемых для производства автомобилей в Японии».

Посол Японии в Монголии Кобаяси Хироюки: Я слышал, что вы проходили техническую стажировку в Японии. По какой причине вы решили учиться в Японии?

Цэндээхуу: Я закончил среднюю школу во время перехода Монголии от социалистического общества к рыночной системе. Впоследствии я пробовал работать на нескольких работах и ​​прошел военную службу, прежде чем поступить в университет в возрасте 23 лет. С детства я любил кое-что возиться здесь и там. Поскольку я думал, что инженеры нужны в Монголии, я учился на инженера в университете и закончил его в 2000 году. Поскольку в то время было трудно найти работу инженером, я работал на рынке в городе Дархан.

Примерно через месяц мой дядя внезапно позвонил мне и сказал: «Люди отбираются для прохождения технической стажировки в Японии. Иди сюда скорее». Мой дядя, наверное, думал обо мне, потому что я не мог найти работу, которую хотел. На следующее утро, приехав в столицу поездом, я направился прямо к месту проведения экзамена — и по счастливой случайности прошел его. Затем я изучал японский более 10 часов каждый день около полугода и впервые поехал в Японию 19 января 2001 года.

В то время все, что я знал о Японии, — это их качественная электроника, такая как телевизоры и камеры, автомобили, высокие здания, которые я видел в телешоу, — страна с высоким технологическим развитием. Моя мечта поехать в высокоразвитую страну, чтобы узнать о технологиях, стала реальностью благодаря телефонному звонку дяди. Так начались мои отношения с Японией.

Посол Кобаяси Хироюки: Вы упомянули, что работали техническим стажером в Sankou Seiki Co., Ltd. в течение трех лет в префектуре Сайтама. Что вам удалось узнать во время стажировки и что вас больше всего заинтриговало?

Цэндээхуу: Сначала я работал оператором ЧПУ. Чтобы не совершать ошибок и работать продуктивно, я изо всех сил старался изучить все то, чему они учили, и развить свои навыки. Однако самым большим препятствием было общение. Я не могла правильно выразить себя из-за языкового барьера. Вдобавок ко всему, нужно было много времени, чтобы привыкнуть к японскому образу жизни. Из-за языковых трудностей несколько раз возникали проблемы из-за недопонимания между монгольскими стажерами и персоналом компании. Так жена директора компании Айко начала учить нас японскому языку.

Поскольку мы действительно хотели хорошо овладеть языком, мы посещали 90-минутные занятия по японскому в 8.30, даже после ночных смен. Благодаря этому наш уровень японского языка заметно улучшился. В результате стало легко общаться с японскими рабочими. Я очень благодарен жене директора за помощь.

Что касается еды, то здесь не было такой большой проблемы, потому что мы сами готовили еду. Иногда, когда директор приглашает нас на ужин, я говорила ему, что хочу навестить закусочную к седобородому дедушке. KFC в то время еще не открылся в Монголии.

Посол Кобаяси Хироюки: Что привело к решению создать компанию по производству механических деталей в Монголии? Не могли бы вы рассказать нам о своей компании?

Цэндээхуу: Из шести технических стажеров, прибывших из Монголии, нас было только трое - я, Хурэлбаатар С. (в настоящее время директор ESB Solar Energy Co., Ltd.), и еще один парень прошел трехлетнюю стажировку. Когда мы вернулись в Монголию 16 января 2004 года, мы пригласили директора Симидзу Такаши (в настоящее время председатель правления) посетить Монголию в июле, и он приехал в Монголию во время фестиваля Наадам. Мы водили директора по разным туристическим достопримечательностям, чтобы познакомить его с Монголией. В ночь перед отъездом он собрал всех троих и сказал: «Давайте вести дела вместе, используя язык и навыки, которые вы узнали в Японии». Хотя я предлагал создать компанию по продаже подержанных автомобилей и ремонту в японском стиле, мы пришли к выводу, что японские автомобили были слишком дорогими для монголов и в то время это не подходило для ведения бизнеса. Так, директор предложил создать филиал своей компании в Монголии. Так нам с Хурэлбаатаром было поручено основать компанию.

В то время положение об освобождении от налогов для предприятий с иностранными инвестициями в течение 5 лет с момента его создания послужило решающим стимулом, и мечта директора о создании дочерней компании за рубежом смогла стать реальностью, когда мы основали нашу компанию 16 февраля 2005 года. . На данный момент компания производит 248 типов механических деталей с 46 сотрудниками и 15 видами машин и оборудования, все из которых экспортируются в Японию.

Посол Кобаяси Хироюки: Несмотря на то, что деловая среда в Монголии значительно улучшилась после демократической революции, я считаю, что не так много компаний, которые стабильно работают более 15 лет. Я предполагаю, что установление отношений с Sankou Seiki Co., Ltd. в Японии послужило решающим стимулом для компании. Даже в этом случае трудно продолжать вести бизнес без производства продукции, которая удовлетворительна и отвечает ожиданиям клиентов. В чем, по вашему мнению, секрет успеха бизнеса?

Цэндээхуу: Наша головная компания, Sankou Seiki Co., Ltd., оказывает большую поддержку, за что мы благодарны. Несмотря на временную остановку работы из-за распространения инфекции COVID-19, от председателя совета директоров и директора до начальника завода и инженеров в штаб-квартире компании — все оказывают последовательную поддержку нашей компании. Более того, на мой взгляд, основная причина того, что мы смогли продолжить работу, — это то, как мы осознаем свою роль как поставщика. Другими словами, наша роль в создании качественной продукции, отвечающей требованиям клиентов. И, конечно же, я должен также отметить поддержку со стороны других дочерних компаний, работающих в Монголии, государственных организаций, наших партнерских компаний, а также семей наших сотрудников.

Посол Кобаяси Хироюки: С моей точки зрения, я считаю, что в Монголии всего несколько предприятий, которые экспортируют части оборудования за границу. Как вы думаете, что является наиболее важным для промышленного сектора Монголии, не имеющей выхода к морю, для достижения успеха на мировом рынке?

Цэндээхуу: В Монголии действительно есть несколько компаний (особенно в секторе обработки стали), которые экспортируют механические детали для автомобилей. Кроме того, на мировом рынке высока конкуренция. Для нашей компании мы должны придерживаться строгих стандартов качества Японии, что требует огромной ответственности. Я лично считаю, что выполнение наших обещаний и постоянное совершенствование наших навыков, прилагая все усилия, помогут повысить нашу конкурентоспособность.

И особенно сейчас, нынешняя ситуация с пандемией оказывает влияние на транспорт. В то время как товары, которые необходимо срочно доставить, раньше доставлялись по воздуху, а те, которые не были такими срочными, доставлялись автомобильным и морским транспортом через Китай, 80-90 процентов нашей продукции в настоящее время доставляется по воздуху. Хотя это требует значительных финансовых средств, мы все же должны их выполнить.

Посол Кобаяси Хироюки: Каковы ваши цели на будущее?

Цэндээхуу: В следующие 5 лет мы будем работать над увеличением количества оборудования и выпуском новой продукции, чтобы увеличить нашу прибыль на 30 процентов. Для этого нужно увеличить и количество рабочих. Наша цель — стать компанией, которая не только экспортирует продукцию на японский рынок, но и вносит свой собственный вклад в развитие Монголии с помощью наших технологических возможностей и человеческих ресурсов.

Посол Кобаяси Хироюки: Что, по вашему мнению, в настоящее время необходимо для развития экономического сотрудничества между Японией и Монголией?

Цэндээхуу: Для активного экономического сотрудничества важны законы и постановления. Законы нужно правильно выполнять, а не просто констатировать на бумаге. Я хочу, чтобы промышленная зона была создана под контролем правительства в целях дальнейшего активного экономического сотрудничества с зарубежными странами, такими как Япония. После решения соответствующих инфраструктурных вопросов зона должна быть благоприятной средой для привлечения иностранных инвестиций. Создание промышленной зоны откроет больше возможностей для ведения бизнеса аналогичными компаниями, производящими механические детали. Кроме того, скорее всего, необходимо создать стимулы, такие как налоговые скидки на определенный период времени, пока компании не смогут самостоятельно вести стабильную деятельность.

Цэндээхуу: Господин посол, вы, наверное, хорошо знаете бизнес-среду в Монголии. Как вы думаете, какая политика необходима для привлечения иностранных инвестиций в Монголию? По вашему мнению, в каком секторе больше всего шансов на успех?

Посол Хироюки Кобаяси: Хотя в деловом секторе это само собой разумеется, я хочу, чтобы все стороны выполнили свои обещания, поскольку бывают определенные случаи, когда платежи не производятся вовремя или когда одна сторона нарушает условия соглашения. Что касается секторов, я считаю, что сектор, который производит товары и продукты, уникальные для Монголии, может привлечь иностранные инвестиции, даже если условия в то время могут быть не такими благоприятными.

С другой стороны, отрасли, производящие товары и продукты, которые могут производиться в любой стране, могут столкнуться с множеством трудностей, таких как транспортные расходы в зависимости от региона.

Я считаю, что для привлечения иностранных инвестиций важно полностью понимать, что Монголия конкурирует с другими странами. Поскольку Монголия богата полезными ископаемыми, разработка этого ресурса может быть разумным решением для отрасли. Кроме того, в связи с тем, что изменение климата стало актуальной глобальной проблемой, другим решением может стать использование возобновляемых источников энергии. Помимо этого, я должен также отметить большой потенциал для экологически чистых секторов, которые имеют стабильную работу, таких как сельское хозяйство, животноводство, информационные технологии и туризм.

автор: А.Мөнхзул

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: газета THE MONGOL MESSENGER

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