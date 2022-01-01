В Монголии будут потрачены $2 млн на профилактику омикрон-штамма

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 30 декабря 47,5% взрослого населения получили третью дозу вакцины против коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ч.Болортуяа.

Кабмин Монголии на заседании 31 декабря 2021 года принял решение о расходовании 8,6 млрд тугриков ($3,02 млн) из резервного фонда правительства.

По словам Ч.Болортуяа, в стране реализуются меры по мониторингу и изоляции прибывающих на границах в связи с распространением омикрона в 122 странах мира.

Из них 5,6 млрд тугриков (почти $2 млн) будут потрачены на профилактические мероприятия, которые будут предприняты против варианта COVID-19 Омикрон. Риск распространения варианта коронавируса Омикрон более чем в 2,5 раза выше по сравнению с другими вариантами. Вариант Omicron, впервые обнаруженный южноафриканскими учеными, на сегодняшний день распространился в более чем 100 странах мира.

Кроме того, 3 млрд тугриков ($1,05 млн) будут выделены на контейнерные перевозки, которые будут осуществляться из зоны обмена контейнеров на монголо-китайской границе в зону таможенного контроля Замын-Ууд.

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