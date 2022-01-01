В последний день уходящего года в Монголии не зафиксировано смертей от COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 289 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 390 тыс. 770.

Из новых случаев 203 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 75 были выявлены в регионах страны, и 11 завозных, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 662 пациента находятся в легком, 1 025 — в тяжелом, 173 — в критическом и 26 — в крайне критическом состоянии. За сутки в стране не зафиксировано смертей от коронавируса.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии осталось по-прежнему 1 986.

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