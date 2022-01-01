Британские ученые назвали будничный напиток, защищающий печень от болезней

CentralAsia (CA) - Ученые из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов выяснили, что употребление кофе снижает риск возникновения хронических заболеваний печени и смерти. Максимального эффекта достигают те, кто пьет по три-четыре чашки в день. Об этом сообщается на сайте The Mirror.

Авторы исследования изучили данные о 495 тыс. 585 любителях кофе, взяв их из британского Биобанка, и наблюдали за ними на протяжении десяти лет, пытаясь выяснить, у кого появятся хронические заболевания печени и прочие связанные с этим органом болезни.

Четыре из пяти участников пили молотый или растворимый кофе с кофеином или без него, а два из десяти не пили кофе вообще. За десять лет было выявлено 3 тыс. 600 случаев хронических заболеваний печени, в том числе 301 со смертельным исходом. Кроме того, было отмечено 5 тыс. 439 случаев жировой болезни печени, или стеатоза (ожирение печени), и 184 случая рака печени.

У любителей кофе по сравнению с нелюбителями на 21% снижался риск хронических печеночных заболеваний, на 20% — риск заболевания стеатозом, и на 40% — риск смертельного исхода от хронических болезней печени. Наибольший эффект был отмечен у тех, кто пил молотый кофе, в котором содержится наибольшее количество кавеола и кафестола. Эти вещества защищают животных от хронических печеночных заболеваний. Наверное, это связано с тем, что они предохраняют организм от оксидативного стресса.

В растворимом кофе содержание кавеола и кафестола ниже, но и он тоже снижает риск хронических печеночных заболеваний. Правда, в этом случае он снижается меньше, чем от употребления, молотого кофе.

Ведущий автор исследования доктор Оливер Кеннеди (Oliver Kennedy) сказал: «На основании проведенной работы мы делаем вывод, что кофе оказывает профилактическое воздействие, защищая от хронических заболеваний печени. Это очень ценно для стран с низкими доходами, где у людей меньше возможностей получить качественные медицинские услуги и где самая высокая нагрузка от хронических печеночных болезней».