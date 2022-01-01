Президент Узбекистана объявил 2022 -й Годом обеспечения интересов человека и укрепления махалли

- Узбекистан, общество
- 13:46, 01 января 2022
- Просмотров: 817
CentralAsia (UZ) - 31 декабря, выступая с новогодней поздравительной речью, президент Шавкат Мирзиёев объявил название 2022 года.
Будущий год объявлен Годом обеспечения интересов человека и укрепления махалли.
В Узбекистане по традиции, начиная с 1997 года, президент объявляет название будущего года и определяет приоритетные направления дальнейшего развития общества.
Ранее в стране были объявлены:
1997 год — Год интересов человека;
1998 год — Год семьи;
1999 год — Год женщин;
2000 год — Год здорового поколения;
2001 год — Год матери и ребенка;
2002 год — Год защиты интересов старшего поколения;
2003 год — Год махалли;
2004 год — Год доброты и милосердия;
2005 год — Год здоровья;
2006 год — Год благотворительности и медицинских работников;
2007 год — Год социальной защиты;
2008 год — Год молодежи;
2009 год — Год развития и благоустройства села;
2010 год — Год гармонично развитого поколения;
2011 год — Год малого бизнеса и частного предпринимательства;
2012 год — Год семьи;
2013 год — Год благополучия и процветания;
2014 год — Год здорового ребенка;
2015 год — Год внимания и заботы о старшем поколении;
2016 год — Год здоровой матери и ребенка;
2017 год — Год диалога с народом и интересов человека;
2018 год — Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий;
2019 год — Год активных инвестиций и социального развития;
2020 год — Год развития науки, просвещения и цифровой экономики;
2021 — Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения.