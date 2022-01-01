Президент Узбекистана объявил 2022 -й Годом обеспечения интересов человека и укрепления махалли

CentralAsia (UZ) - 31 декабря, выступая с новогодней поздравительной речью, президент Шавкат Мирзиёев объявил название 2022 года.

Будущий год объявлен Годом обеспечения интересов человека и укрепления махалли.

В Узбекистане по традиции, начиная с 1997 года, президент объявляет название будущего года и определяет приоритетные направления дальнейшего развития общества.

Ранее в стране были объявлены:

1997 год — Год интересов человека;

1998 год — Год семьи;

1999 год — Год женщин;

2000 год — Год здорового поколения;

2001 год — Год матери и ребенка;

2002 год — Год защиты интересов старшего поколения;

2003 год — Год махалли;

2004 год — Год доброты и милосердия;

2005 год — Год здоровья;

2006 год — Год благотворительности и медицинских работников;

2007 год — Год социальной защиты;

2008 год — Год молодежи;

2009 год — Год развития и благоустройства села;

2010 год — Год гармонично развитого поколения;

2011 год — Год малого бизнеса и частного предпринимательства;

2012 год — Год семьи;

2013 год — Год благополучия и процветания;

2014 год — Год здорового ребенка;

2015 год — Год внимания и заботы о старшем поколении;

2016 год — Год здоровой матери и ребенка;

2017 год — Год диалога с народом и интересов человека;

2018 год — Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий;

2019 год — Год активных инвестиций и социального развития;

2020 год — Год развития науки, просвещения и цифровой экономики;

2021 — Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения.