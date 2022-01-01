Китай опубликовал новые фотографии Марса с зонда «Тяньвэнь-1»

CentralAsia (CA) - Национальное космическое управление Китая опубликовало новые снимки Марса, сделанные зондом «Тяньвэнь-1». Изображения размещены на сайте управления.

Представлены общая фотография зонда и Марса, крупный план орбитального аппарата «Тяньвэнь-1», Северная полярная шапка планеты и марсоход «Чжуронг», который фотографирует поверхность Марса. Управление решило опубликовать снимки, чтобы заверить, что «Тяньвэнь-1» в безопасности.

На кадрах запечатлен сам орбитальный аппарат — он золотистого цвета, и часть поверхности Марса. Кроме полярных ледяных шапок, состоящих из сухого (твердый углекислый газ) и водяного льдов, можно увидеть кратер имени советского конструктора Сергея Королева и дюнное поле Олимпия. На изображении с марсоходом можно рассмотреть типичный рельеф планеты.

Отмечается, что орбитальный аппарат и марсоход работают нормально и находятся в хорошем состоянии.

По состоянию на 31 декабря орбитальный аппарат «Тяньвэнь-1» работает 526 дней, он находится более чем в 350 млн км от Земли, задержка связи с ним равна примерно 19,5 минут. Марсоход проработал на планете 225 марсианских дней (средняя продолжительность суток на этой планете — 24 часа 37 минут). За это время он преодолел 1400 м. Всего оба аппарата собрали 560 Гб информации о Марсе.

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«Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 2020 года в рамках первой космической миссии Китая на Марс. Запуск был осуществлен с помощью крупнейшей ракеты-носителя страны «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан в южной провинции Вэньчан.

Зонд достиг Марса через семь месяцев — 10 февраля 2021 года. Первые фотографии он сделал еще на пути к планете, они были опубликованы 5 февраля.

Орбитальный аппарат исследует поверхность Марса, его атмосферу, ионосферу и магнитное поле. Руководитель Лунной программы Китая Оуян Цзыюаня сообщал, что основная задача аппарата — обнаружение возможных признаков жизни на планете.

Тогда же, в феврале 2021 года, на Марсе успешно совершил посадку американский исследовательский аппарат Perseverance. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вело прямую трансляцию. Посадка была осуществлена в кратере Езеро, где, по мнению ученых, могли сохраниться следы жизни, которые начал искать марсоход.