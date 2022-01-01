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К Земле летят два астероида

CentralAsia (CA) -  К Земле приближаются два потенциально опасных астероида, пишет газета The Sun со ссылкой на данные NASA.

Одно из небесных тел – астероид 2013 YD48 – размером с Биг-Бен, второе – астероид 7482 YD48 – вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг.

Астероид 2013 YD48 имеет ширину примерно 104 метра и пройдет мимо нашей планеты уже 11 января на расстоянии 5,6 млн км. Астероид 1994 PC1 пройдет мимо Земли 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что, согласно данным Центра изучения околоземных объектов NASA, является «близким подходом».

Ранее заместитель руководителя NASA Томас Зурбухен заявил, что ни один из известных ученым в настоящее время астероидов не угрожает столкновением с Землей в ближайшие сто лет. Он подчеркнул, что ученым «известны только порядка 40% объектов размером... более 140 метров». «Большинство из них, около 60%, мы еще только должны найти», - заметил Зурбухен.

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