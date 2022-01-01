Назван напиток, удваивающий риск рака кишечника

CentralAsia (CA) - Считающийся вторым по уровню смертности рак кишечника в два раза чаще появляется у людей, злоупотребляющих несколькими видами популярных напитков, заявили ученые. Их работа опубликована в журнале Gut.

Как выяснили авторы исследования, посвященного пищевым предпочтениям 95 тыс. человек, данные по которым собирали почти 24 года, пристрастие к напиткам, содержащим высокое количество сахара, повышает риск рака кишечника в два раза.

Каждая ежедневная порция напитка была связана с увеличением вероятности на 16%. Если бы эти напитки заменяли на искусственно подслащенные, кофе, полуобезжиренное или цельное молоко, риск оказался на 36% ниже.

«Сокращение потребления или замена другими более полезными напитками среди подростков и молодых людей может служить потенциальной действенной стратегией для снижения растущего риска рака кишечника в возрасте до 50 лет», — подчеркнули исследователи.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, рак кишечника — на втором месте у женщин и на третьем месте у мужчин среди наиболее часто встречающихся типов онкологических заболеваний.