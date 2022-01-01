ВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезнью

CentralAsia (CA) - Компьютерная игромания официально признана болезнью и внесена в одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что поставить новый диагноз способен только опытный врач, сообщает телеканал «Россия 24».

Одиннадцатая версия Международной классификации болезней была опубликована в июне 2018 года. Новый документ пересматривает существующую классификацию болезней, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания. Так, в МКБ-11 новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми. Однако для диагностирования болезни у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

«Диагноз «игромания» может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками. Поэтому нельзя применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении своих родственников или друзей. Это прерогатива медиков», - рассказал РИА Новости эксперт ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.

По его словам, есть много признаков психологического расстройства игромании, в том числе, если желание играть в компьютерные игры начинает доминировать над другими интересами и мешает социальной жизни человека в течение как минимум 12 месяцев.