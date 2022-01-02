За сутки в Монголии зарегистрировано 226 случая COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 226 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 390 тыс. 996.

Из новых случаев 163 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 56 были выявлены в регионах страны, и 7 завозных, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 641 пациента находятся в легком, 1 117 — в тяжелом, 185 — в критическом и 25 — в крайне критическом состоянии. За сутки от коронавируса скончался 1 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 987.

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