Греческий ученый спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

CentralAsia (CA) - Волна заражений омикрон-штаммом коронавируса может завершиться к 20 февраля, и она, вероятно, станет последней волной пандемии, заявил профессор Университета Аристотеля в Салониках Демосфен Сарияннис, пишет греческое издание Newsbeast.

По данным издания, греческий ученый ссылается на математическую модель развития очередной «безудержной» волны пандемии коронавируса. Последние пять дней в Греции регистрируется рекордное количество заражений коронавирусом: 31 декабря было выявлено 40,5 тыс. случаев, при этом больше всего люди заражаются «омикроном».

Профессор считает, что такая тенденция будет сохраняться до 20-22 января, могут быть дни, когда количество заболевших превысит 80 тыс.

«Таким образом, 20 февраля, через месяц после пика волны «омикрона», уже завершится ее спад. Тогда среднее еженедельное количество инфицирования будет составлять 3500-4000 случаев. У нас будет уже конец «омикрона», и очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет», - сказал Сарияннис.

Он отметил, что это будет последний прыжок коронавируса.

Демосфен Сарияннис — ученый в области экологической инженерии. Он работает в Университете Аристотеля в Салониках с 2010 года и возглавляет лабораторию окружающей среды, а также руководит несколькими международными и общеевропейскими исследовательскими проектами по оценке рисков воздействия на природу и здоровье людей загрязнений окружающей среды. Обучался в Калифорнийском университете в Беркли и Афинском университете.