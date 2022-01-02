Ученые выяснили, насколько «омикрон»-штамм опасен для легких

CentralAsia (CA) - Новый штамм коронавируса «омикрон» может вызывать менее тяжелое течение COVID-19, поскольку он меньше поражает легкие, чем другие варианты вируса SARS-CoV-2. К такому выводу пришла группа американских и японских ученых из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета.

Препринт исследования, которое пока не прошло рецензирование и не получило оценку экспертного сообщества, опубликован в журнале Research Square, внимание на него обратила The New York Times.

Ученые провели эксперименты на мышах и хомяках и выяснили, что «омикрон» поражал преимущественно верхние дыхательные пути — нос и носоглотку, и распространялся на легкие значительно реже, чем другие штаммы коронавируса.

Животные, зараженные «омикроном», в среднем испытывали более легкие симптомы болезни и реже сталкивались с потерей веса. Предыдущие варианты коронавируса вызывали рубцы в легких и серьезное затруднение дыхания.

К похожим выводам пришли ученые из Университета Ливерпуля, проводившие исследование на мышах.

Сотрудники Университета Гонконга изучали воздействие «омикрона» на образцах тканей человека. Они выяснили, что в 12 образцах, взятых в дыхательных путях, этот вариант вируса распространялся медленнее «дельты».

При этом в декабре ученые из Университета Гонконга сообщили, что «омикрон»-штамм обладает способностью в 70 раз быстрее размножаться в бронхах человека, чем штамм «дельта» и исходный вариант коронавируса. Однако, указали они, степень поражения легких при заражении этим вариантом в десять раз ниже, чем при заражении оригинальным.

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.