В столице ЮАР загорелось здание парламента. Видео

CentralAsia (CA) - В Кейптауне произошел пожар в здании парламента ЮАР. Об этом сообщили в мэрии города, передает Times Live.

Сейчас здание парламента охвачено огнем, пламя перекинулось на крышу, сообщил газете Член комитета мэрии по охране и безопасности Джей Пи Смит.

«Пока пожар не удалось локализовать, и информация о появившихся трещинах на стенах здания подтвердилась», — сказал он.

Смит уточнил, что сообщения о пожаре появились в 05:00 2 января. По предварительным данным, пожар начался в офисных помещениях на третьем этаже, затем огонь распространился в сторону спортзала.

«Даже битум на крыше плавится, что говорит о сильном жаре. Также поступили сообщения о том, что в некоторых стенах здания появились трещины, есть вероятность обрушения», - сказал руководитель пожарно-спасательной службы города Джермейн Карелс.

The South African Parliament in Cape Town has been burning for years.



pic.twitter.com/r10GaZVQtZ