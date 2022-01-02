В столице ЮАР загорелось здание парламента. Видео

CentralAsia (CA) - В Кейптауне произошел пожар в здании парламента ЮАР. Об этом сообщили в мэрии города, передает Times Live.

Сейчас здание парламента охвачено огнем, пламя перекинулось на крышу, сообщил газете Член комитета мэрии по охране и безопасности Джей Пи Смит.

«Пока пожар не удалось локализовать, и информация о появившихся трещинах на стенах здания подтвердилась», — сказал он.

Смит уточнил, что сообщения о пожаре появились в 05:00 2 января. По предварительным данным, пожар начался в офисных помещениях на третьем этаже, затем огонь распространился в сторону спортзала.

«Даже битум на крыше плавится, что говорит о сильном жаре. Также поступили сообщения о том, что в некоторых стенах здания появились трещины, есть вероятность обрушения», - сказал руководитель пожарно-спасательной службы города Джермейн Карелс.

The South African Parliament in Cape Town has been burning for years.



pic.twitter.com/r10GaZVQtZ — Ulrich Janse van Vuuren (@UlrichJvV) January 2, 2022

В ликвидации возгорания принимают участие 36 пожарных, однако они запросили дополнительные силы для борьбы с огнем. О погибших и пострадавших данных пока не поступало.

На данный момент власти и экстренные службы не сообщили о возможных причинах возникновения пожара, передает AFP.

Парламент ЮАР — законодательный орган страны, который располагается в Кейптауне. Он состоит из двух палат: Национального совета провинций (верхняя палата) и Национальной ассамблеи (нижняя).

Комплекс южноафриканского парламента состоит из трех зданий. Самое старое здание комплекса было построено в 1884 году, новые пристройки были возведены 1920-1980-х годах (сейчас в них размещается Национальное собрание).