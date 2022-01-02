Опасный астероид Апофис летит к Земле

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CentralAsia (CA) - Астероид Апофис, который считается одним из наиболее опасных, весной 2029 года приблизится к Земле на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники, предупредили во ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС России).

Согласно прогнозу, который имеется в распоряжении РИА Новости, это случится сразу после Дня космонавтики — 13 апреля 2029 года. Скорость сближения оценивается в 7,42 км в секунду.

По расчетам экспертов, если астероид столкнется с Землей, высвободившаяся при этом энергия составит 1717 мегатонн. Это в 30 раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, которую испытали в 1961 году.

«Сила землетрясения в радиусе 10 км от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 м в секунду», — говорится в прогнозе ВНИИ ГОЧС.

Апофис открыли в 2004 году. Его диаметр составляет примерно 325 метров, вес — около 27 млн тонн.

Апофис называют наиболее опасным из астероидов, так как при его открытии расчеты показали 2,7-процентную вероятность того, что в 2029 году он столкнется с Землей. Но позже ученые исключили эту угрозу — по их данным, 13 апреля 2029 года астероид пролетит в 37,6 тысячи километров от центра Земли.

Ранее в NASA сообщили о том, что к Земле приближаются два потенциально опасных астероида.