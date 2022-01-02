В Казахстане за сутки выявлено 457 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 457 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы – 87;
- город Нур-Султан – 84;
- Карагандинская область – 49;
- Акмолинская область – 40;
- Северо-Казахстанская область – 37;
- город Шымкент – 35;
- Павлодарская область – 31;
- Костанайская область – 24;
- Алматинская область – 19;
- Восточно-Казахстанская область – 14;
- Атырауская область – 10;
- Туркестанская область – 8;
- Жамбылская область – 6;
- Актюбинская область – 5;
- Западно-Казахстанская область – 3;
- Кызылординская область – 3;
- Мангистауская область – 2.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 988 тыс. 770 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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