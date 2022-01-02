В Казахстане за сутки выявлено 457 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 457 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы – 87;

- город Нур-Султан – 84;

- Карагандинская область – 49;

- Акмолинская область – 40;

- Северо-Казахстанская область – 37;

- город Шымкент – 35;

- Павлодарская область – 31;

- Костанайская область – 24;

- Алматинская область – 19;

- Восточно-Казахстанская область – 14;

- Атырауская область – 10;

- Туркестанская область – 8;

- Жамбылская область – 6;

- Актюбинская область – 5;

- Западно-Казахстанская область – 3;

- Кызылординская область – 3;

- Мангистауская область – 2.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 988 тыс. 770 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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