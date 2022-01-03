экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Домохозяйства Монголии получат скидку на электроэнергию для смягчения экономических последствий пандемии

CentralAsia (MNG) -  На очередном заседании 31 декабря 2021 года Кабмин Монголии принял решение о предоставлении льготных тарифов на электроэнергию населению до 31 мая 2022 года, сообщил по итогам заседания министр энергетики Н.Тавинбэх.

В частности, будут исключены счета за электроэнергию до 350 кВт для домашних хозяйств в юртах и до 250 кВт за электроэнергию для многоквартирных домов, и никакие сверхнормативные счета не будут предметом решения.

Чтобы смягчить экономические последствия пандемии, домашние хозяйства и предприятия были полностью освобождены от счетов за электричество и другие коммунальные услуги с 1 декабря 2020 года по сей день, в течение которых было предоставлено финансирование в размере 890 миллиардов тугриков ($ 312,4 млн).

Скидки ограничены в связи с возросшей нагрузкой на энергетический сектор, а среднее потребление электроэнергии домохозяйствами составляет 250-350 кВт. Министр подчеркнул, что 73 процента всех домохозяйств смогут быть полностью освобождены от счетов за электроэнергию.

Скидки будут предоставлены за счет финансирования крупных горнодобывающих проектов и программ по поручению премьер-министра.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В 2022 году в Монголии ₮483 млрд будет потрачено на социальное обеспечение
  • В Казахстане за сутки выявлено 457 случаев COVID-19
  • Опасный астероид Апофис летит к Земле


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com