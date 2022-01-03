Домохозяйства Монголии получат скидку на электроэнергию для смягчения экономических последствий пандемии

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании 31 декабря 2021 года Кабмин Монголии принял решение о предоставлении льготных тарифов на электроэнергию населению до 31 мая 2022 года, сообщил по итогам заседания министр энергетики Н.Тавинбэх.

В частности, будут исключены счета за электроэнергию до 350 кВт для домашних хозяйств в юртах и до 250 кВт за электроэнергию для многоквартирных домов, и никакие сверхнормативные счета не будут предметом решения.

Чтобы смягчить экономические последствия пандемии, домашние хозяйства и предприятия были полностью освобождены от счетов за электричество и другие коммунальные услуги с 1 декабря 2020 года по сей день, в течение которых было предоставлено финансирование в размере 890 миллиардов тугриков ($ 312,4 млн).

Скидки ограничены в связи с возросшей нагрузкой на энергетический сектор, а среднее потребление электроэнергии домохозяйствами составляет 250-350 кВт. Министр подчеркнул, что 73 процента всех домохозяйств смогут быть полностью освобождены от счетов за электроэнергию.

Скидки будут предоставлены за счет финансирования крупных горнодобывающих проектов и программ по поручению премьер-министра.

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