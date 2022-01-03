В Монголии утверждена «новая политика возрождения для стимулирования экономики»

CentralAsia (MNG) - 31 декабря 2021 года на пленарном заседании Великого Государственного Хурала (парламента) был одобрен проект постановления «Об утверждении политики нового возрождения», внесенный Правительством.

Предложение одобрить проект постановления с его первым обсуждением поддержало большинство депутатов, присутствовавших на пленарном заседании. После этого проект постановления «Об утверждении политики нового возрождения» был одобрен 84% присутствовавших депутатов.

Новая политика возрождения для стимулирования экономики в эпоху пандемии направлена на обеспечение политической и макроэкономической стабильности, ускорение государственно-частного партнерства, создание благоприятной деловой среды, улучшение среды для иностранных и внутренних инвестиций, а также проведение налогово-бюджетных реформ.

Политический документ определяет ШЕСТЬ НАБОР ПРОБЛЕМ, препятствующих развитию Монголии, и способы их решения. Это восстановление пограничных контрольно-пропускных пунктов, восстановление энергии, восстановление зеленого роста и восстановление государственной производительности.

Благодаря успешной реализации новой политики возрождения пропускная способность пограничных пунктов будет увеличена в три раза, а продукция, предназначенная для экспорта, увеличится в два раза. Кроме того, в 2,5 раза увеличится энергоемкость, и будут созданы базовые условия для реализации, например, мегапроектов девелопмента.

В результате реализации проектов количество рабочих мест увеличится на 285 тысяч человек, уменьшится внутренняя миграция в Улан-Батор, появится больше рабочих мест с высокой заработной платой в сельской местности, обеспечив баланс между городской и сельской местностью.

«Всего на реализацию политики возрождения необходимо 100–120 трлн тугриков ($ 35,1 – 42,1 млрд). Понятно, что государство не может собрать деньги в одиночку. Главный принцип реализации новой политики возрождения – создание новой экономической структуры, основанной на активном участии граждан, юридических лиц и инвесторов. По сути, правительство будет играть роль сторонника и оказывать всестороннюю поддержку гражданам, частному сектору и инвесторам, чтобы они могли конкурировать на мировой арене», - отметил премьер-министр, представляя политику.

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