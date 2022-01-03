Какую выгоду может получить Монголия от отношений с Германией ?

CentralAsia (MNG) - В последние несколько недель в военных кругах по всей Азии наблюдается некоторый переполох, когда Великобритания впервые с 1997 года направила авианосную ударную группу через Южно-Китайское море.

Еще одно небольшое развертывание в регионе может быть более важным для Монголии. Германский флот впервые за 20 лет отправляет фрегат в Азию, чтобы «выразить поддержку региональным партнерам, разделяющим ценности Германии».

Монголия — один из таких партнеров. Ее отношения с Германией в наше время восходят к 1920-м годам и развивались благодаря связям между Германской Демократической Республикой и Монгольской Народной Республикой. Нынешние отношения с Монголией, пожалуй, самые сильные в Европе: Германия является третьим по величине донором развития Монголии; Монгольские войска служили под немецким командованием в Афганистане; и около одного процента населения Монголии говорит по-немецки.

[Примечание автора: я был приятно удивлен, встретив немецкий язык во время моих путешествий по Монголии.]

Сообщается, что развертывание этого фрегата является большим трудом для ВМС Германии. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр говорила о развертывании с китайским коллегой Вэй Фэнхэ и сказала, что Германии необходимо «обозначить свою позицию в регионе».

Это сигналы того, что Берлин смотрит на восток, и благодаря давним дипломатическим и культурным связям Монголия имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из этого нового направления.

В некотором смысле это уже происходит. В марте 2021 года официальные лица обеих стран встретились виртуально и выразили намерение увеличить торговлю и инвестиции; в июне 2021 этот вопрос получил дальнейшее развитие через Монгольскую национальную торгово-промышленную палату, которая обсудила возможность экспорта ореховой продукции с представителями посольства Германии; и военные узы, скованные в Афганистане, стали очевидны в июле 2021 года, когда монгольские миротворцы вернулись домой через Германию.

Это долгожданный прогресс, но разве двусторонняя торговля может быть более амбициозной, чем просто ореховые продукты?

Во-первых, Монголия обладает огромным потенциалом возобновляемых источников энергии, и немецкие компании являются лидерами в этой области. Если монгольское правительство будет стимулировать инвестиции в возобновляемый энергетический потенциал страны, возможно, за счет сокращения субсидий на угольную энергию, оно могло бы использовать свои существующие связи с Германией для привлечения притока капитала. Германия уже инвестирует в повышение квалификации горных инженеров в стране.

Во-вторых, немецкие автопроизводители Audi и Volkswagen заявили, что намерены полностью перейти на электромобили, что означает, что им понадобится много литиевых батарей; Монголия, кстати, имеет значительные неиспользованные запасы лития. Эти компании будут стремиться к обеспечению безопасности и диверсификации своих цепочек поставок лития. Монголия может воспользоваться этим импульсом.

В-третьих, Монголия — одна из немногих стран Азии, которая поддерживает хорошие рабочие отношения со всеми основными державами континента; Россия, Китай, США, Япония и Индия. Если Германия действительно намеревается «обозначить свое положение в регионе», ей следует развивать существующие дипломатические и культурные связи со страной с хорошими связями, такой как Монголия.

Монголии становится все сложнее идти по канату между Китаем, Россией и США. Германия (и, соответственно, ЕС), похоже, могла бы предоставить достойный страховой полис.

автор: Юэн Левик

перевод с английского: Татар. С.Майдар

источник: Mongolia Weekly

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