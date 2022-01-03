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Закон о профилактике и борьбе с COVID-19 Монголии будет действовать до 30 июня

CentralAsia (MNG) -  Великий Государственный Хурал на своем пленарном заседании 30 декабря 2021 года утвердил поправку к Закону о предупреждении, борьбе и смягчении социально-экономических последствий COVID-19.

Закон содержит положения, необходимые для реализации мер по предотвращению и борьбе с распространением пандемии, а также по смягчению ее негативных социальных и экономических последствий. В частности, действие закона продлится до 30 июня 2022 года.

Большинство депутатов высказались за исключение статьи 7.2 закона, которая позволяет Великому Государственному Хуралу разрешать дополнительное финансирование в случае пандемии путем внесения поправок в бюджет. Другими словами, бюджетные полномочия были переданы Правительству в течение срока действия закона, как это определено в законе.

С момента утверждения Великим Государственным Хуралом 29 апреля 2020 года в закон трижды вносились поправки.

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