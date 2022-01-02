Синоптики рассказали, какой будет погода 2 января в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Синоптики «Казгидромета» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 2 января.

«Холодный антициклон по-прежнему будет определять погоду восточных и северных регионов страны, в связи с чем сохранится погода без осадков. На западе, северо-западе и юге страны с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, гололед и усиление ветра. Местами по республике ожидается туман», - говорится в сообщении.

На северо-западе Западно-Казахстанской, на западе, юге и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области – усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области на севере и в горных районах ожидается туман, в районе Алакольских озер усилится ветер до 18-23, порывы 29 м/с.

Днем на северо-западе Актюбинской области ожидается усиление ветра до 18 м/с с метелью, на востоке области – туман.

В Жамбылской области на севере, в горных и предгорных районах ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе Восточно-Казахстанской области усилится ветер 15-20 м/с.

На севере, северо-западе Костанайской области ожидается метель, на севере Мангистауской области – гололед, в центре Кызылординской, ночью и утром на юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области – туман.

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