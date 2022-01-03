В Улан-Баторе прошла церемония гашения юбилейной почтовой марки 100-летия современного образования

CentralAsia (MNG) - 30 декабря 2021 года в Улан-Баторе состоялось торжественное специальное гашение почтовой марки «100-летие сектора современного образования», которая посвящена юбилею современного образования в Монголии.

Марка «100-летие сектора современного образования» изображает отношения между учителями и учениками, которые являются сердцем сектора, а также возможность узнать об окружающем их мире.

Украшение блока изображает введение юрточных школ, алфавита, начальных школ, университетов, педагогических институтов, Эйфелеву башню, представляющую международное обучение, а компьютер представляет собой электронное обучение, образование в области естественных и социальных наук представлено химическими элементами, кружком рисунок компас и линейка.

По данным Министерства образования, науки и культуры, министерство предоставило профессиональные консультации и сотрудничество при создании марки.

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