Самарканд стал лидером по количеству новорожденных в первый день 2022 года в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В первый день 2022 года в Узбекистане на свет появилось 1 тыс. 448 детей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из общего числа младенцев, родившихся по состоянию на 1 января 17:30 часов, 716 - это девочки и 732 - мальчики. Среди новорожденных 8 пар близнецов (16 детей).

Больше всего детей родилось в Самаркандской области - 193, Кашкадарьинской области - 146, Ферганской области - 137, Андижанской области - 131, Наманганской областях - 123.