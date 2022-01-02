экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Самарканд стал лидером по количеству новорожденных в первый день 2022 года в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  В первый день 2022 года в Узбекистане на свет появилось 1 тыс. 448 детей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из общего числа младенцев, родившихся по состоянию на 1 января 17:30 часов, 716 - это девочки и 732 - мальчики. Среди новорожденных 8 пар близнецов (16 детей).

Больше всего детей родилось в Самаркандской области - 193, Кашкадарьинской области - 146, Ферганской области - 137, Андижанской области - 131, Наманганской областях - 123.

print
  • Назван напиток, удваивающий риск рака кишечника
  • Казахстан принял председательство в СНГ
  • ВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезнью


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com