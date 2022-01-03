Индия отправила в Афганистан гуманитарную помощь

CentralAsia (CA) - В субботу Индия поставила Афганистану 500 000 доз вакцины от коронавируса Covaxin, что стало вторым траншем гуманитарной помощи пострадавшей от войны стране после захвата ее талибами, сообщает Тhe Рrint.

Министерство иностранных дел Индии сообщило, что партия доз вакцины была передана больнице Индиры Ганди в Кабуле. Гуманитарная помощь была доставлена ​​в Кабул рейсом иранского авиалайнера Mahan.

В МИД заявили, что Индия обязалась предоставить афганскому народу гуманитарную помощь, состоящую из продовольственного зерна, одного миллиона доз вакцины от COVID-19 и основных жизненно необходимых лекарств.

«В ближайшие недели мы займемся поставкой пшеницы и оставшейся медицинской помощи. В связи с этим мы поддерживаем связь с ООН и другими агентствами и сторонами для окончательной доработки условий транспортировки», - заявили в министерстве Индии.

Индия в декабре 2021 года доставила 1,6 тонны медицинской помощи Афганистану через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Ранее Индия объявила, что отправит 50 000 тонн пшеницы и лекарств в Афганистан автомобильным транспортом через Пакистан. Индия и Пакистан в настоящее время дорабатывают условия перевозки грузов.

Посланник Афганистана в Индии Фарид Мамундзай написал в твиттере: «Еще одна партия дополнительных 500 000 доз будет доставлена ​​в ближайшие недели. Спасибо, Индии за предоставленный афганскому народу спасительный подарок в первый день 2022 года! Я надеюсь, что в этот год будет мирным и процветающим для всех афганцев».

Индия выступает за предоставление Афганистану беспрепятственной гуманитарной помощи для преодоления разворачивающегося гуманитарного кризиса в стране.

Индия не признала новый режим в Афганистане и выступает за формирование действительно открытого правительства в Кабуле, также настаивает на том, что афганская земля не должна использоваться для каких-либо террористических действий против какой-либо страны.

Индия обеспокоена недавними событиями в Афганистане. 10 ноября в стране состоялся региональный диалог по Афганистану, в котором приняли участие главы советов национальной безопасности Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Страны-участницы пообещали работать над тем, чтобы Афганистан не стал убежищем для глобального терроризма, и призвали к формированию «открытого и действительно открытого для всех» правительства в Кабуле, в котором будут представлены все слои афганского общества.

В заявлении, опубликованном по окончании Диалога по региональной безопасности в Дели по Афганистану, говорится, что афганская территория не должна использоваться для укрытия, обучения, планирования или финансирования каких-либо террористических актов, и что официальные лица оказали решительную поддержку мирному, безопасному и стабильному Афганистану.

Сочетание приостановки иностранной помощи, замораживания активов афганского правительства и международных санкций в отношении «Талибана» ввергло страну, которая уже страдала от высокого уровня бедности, в полномасштабный экономический кризис.