В 2022 году в Монголии ₮483 млрд будет потрачено на социальное обеспечение

CentralAsia (MNG) - «Наша отрасль проводит политику «от социального обеспечения к труду». Речь не идет о сокращении политики социального обеспечения. Но речь идет об улучшении качества социального обеспечения. Мы будем проводить политику оказания помощи тем, кто в ней нуждается, и которая должна быть эффективной. Такие программы, как детские пособия, выплачиваемые пособия по беременности и родам, пособия по матерям обладатели ордена Материнской славы, составляют 60 процентов от общих расходов, независимо от уровня жизни. Остальные 900 000 человек получают социальные пенсии, пособия и услуги», - сказала министр труда и социальной защиты населения А.Ариунзаяа.

«Бюджет этого года утвержден в размере 1,2 трлн тугриков ($ 421,2 млн), из которых 483 млрд тугриков ($ 169,5 млн) будут потрачены на фонд социального обеспечения. Однако Закон о бюджете Фонда социального страхования на 2022 год предусматривает, что будет собрано 2,84 триллиона тугриков ($ 996,7 млн), а 2,75 триллиона тугриков ($ 965,1 млн) будут потрачены на Фонд социального страхования», - говорит она.

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