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В Монголии за сутки не выявлено смертей от COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 138 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 391 тыс. 134.

Из новых случаев 97 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 30 были выявлены в регионах страны, и 11 завозных, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 707 пациент находятся в легком, 1 157 — в тяжелом, 161 — в критическом и 24 — в крайне критическом состоянии. За сутки в стране не зафиксировано смертей от коронавируса.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии осталось по-прежнему 1 987.

Коронавирус в Монголии
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