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На юго-востоке Москвы произошла массовая драка мигрантов из Центральной Азии
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Москве около 5 часов утра в новогоднюю ночь произошла массовая драка, в которой пострадали три человека, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД России.

«Установлена группа молодых людей в количестве тринадцать человек, между которыми на бытовой почве произошел конфликт, в результате которого три человека получили колото-резаные ранения», — сообщили в полиции. Драка произошла на бытовой почве. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, добавили в ведомстве.

По итогу десять правонарушителей доставили в территориальный отдел полиции, где на них составили административные материалы по ч. 3, ст. 18.8 КоАП («нарушение иностранными гражданами правила въезда или пребывания»).

В ведомстве сообщили, что в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 111 УК («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает о том, что в конфликте участвовали трое граждан Узбекистана и десять человек из Кыргызстана.

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